Половина опитаних у Литві підтримали маркування товарів, які продаються в РФ

Близько 47,4% жителів Литви, які взяли участь в опитуванні, підтримують ідею з маркуванням товарів, чиї виробники продовжують торгувати в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать дані опитування, проведеного компанією Vilmorus у липні на замовлення BNS, повідомляє LRT.

Трохи більше 20% респондентів зізналися, що не підтримують маркування товарів, чиї виробники продовжують діяльність в країні-агресорі, а 30% не висловили жодної думки.

На підтримку цієї ініціативи висловилися 48,2% чоловіків і 46,6% жінок. Приблизно однаково підтримують потенційний захід респонденти різного віку.

Водночас більшість прихильників маркування (49%) – люди, молодші від 29 років, а також представники вікової групи від 40 до 49 років (53,8%). Найбільше противників у групі людей, старших за 60 років.

Чотири депутати-консерватори Сейму Литви в червні зверталися до представників торгівлі щодо маркування подібних товарів. За словами одного з цих депутатів Вілюса Семешки, роздрібні мережі поки що не висловили свою думку.

Раніше Литва запровадила часткову заборону на наземний транзит товарів подвійного призначення, аби уникнути їхнього потрапляння до Росії і Білорусі та подальшого використання у війні проти України.

Перед цим Литва посилила правила провезення товарів через РФ і Білорусь