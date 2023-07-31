Половина опрошенных в Литве поддержали маркировку товаров, которые продаются в РФ

Около 47,4% жителей Литвы, принявших участие в опросе, поддерживают идею с маркировкой товаров, чьи производители продолжают торговать в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Vilmorus в июле по заказу BNS, сообщает LRT.

Чуть более 20% респондентов признались, что не поддерживают маркировку товаров, чьи производители продолжают деятельность в стране-агрессоре, а 30% не высказали никакого мнения.

В поддержку этой инициативы высказались 48,2% мужчин и 46,6% женщин. Примерно одинаково поддерживают потенциальную меру респонденты всех возрастов.

При этом большинство сторонников маркировки (49%) – люди моложе 29 лет, а также представители возрастной группы от 40 до 49 лет (53,8%). Больше всего противников в группе людей старше 60 лет.

Четыре депутата-консерватора Сейма Литвы в июне обращались к представителям торговли относительно маркировки подобных товаров. По словам одного из этих депутатов Вилюса Семешки, розничные сети пока не высказали свое мнение.

Ранее Литва ввела частичный запрет на наземный транзит товаров двойного назначения, чтобы избежать их попадания в Россию и Беларусь и дальнейшего использования в войне против Украины.

Перед этим Литва ужесточила правила провоза товаров через РФ и Беларусь.