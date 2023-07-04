Швеція може передати велику кількість підрозділів під пряме командування НАТО

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон не виключає, що значна частина шведських військових підрозділів перейде під пряме командування НАТО після вступу країни до Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю радіостанції Ekot, яке наводить Vasterbottens-Kuriren.

"Так, я вірю, що ми це зробимо. Але нам потрібно буде обговорити зі шведськими збройними силами, якими ресурсами і можливостями ми володіємо", – сказав Йонсон.

Він зазначив, що Швеція зацікавлена в тому, щоб НАТО мала здатність стримувати війну.

За словами міністра, з точки зору Швеції є переваги у переведенні великої кількості підрозділів під командування НАТО.

"Швеція заявила, що хоче бути надійним, відданим і впливовим союзником в НАТО, і це, природно, вплине на наші зобов'язання перед НАТО і на нашу мету – посилити оборонне планування НАТО", – додав Йонсон.

Раніше Пол Йонсон заявляв, що у 2024 році Швеція досягне цільового показника НАТО з витрат на оборону.