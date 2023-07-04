Швеция может передать большое количество подразделений под прямое командование НАТО

Министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключает, что значительная часть шведских военных подразделений перейдет под прямое командование НАТО после вступления страны в Альянс.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью радиостанции Ekot, которое приводит Vasterbottens-Kuriren.

"Да, я верю, что мы это сделаем. Но нам нужно будет обсудить со шведскими вооруженными силами, какими ресурсами и возможностями мы обладаем", – сказал Йонсон.

Он отметил, что Швеция заинтересована в том, чтобы НАТО имела способность сдерживать войну.

По словам министра, с точки зрения Швеции есть преимущества в переводе большого количества подразделений под командование НАТО.

"Швеция заявила, что хочет быть надежным, преданным и влиятельным союзником в НАТО, и это, естественно, повлияет на наши обязательства перед НАТО и на нашу цель – усилить оборонное планирование НАТО", – добавил Йонсон.

Ранее Пол Йонсон заявлял, что в 2024 году Швеция достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону.

Также Швеция разрешила НАТО базировать войска на своей территории еще до того, как официально вступит в оборонный альянс.