Міністр оборони Болгарії: Є зброя, яку ми не можемо передати Україні

Міністр оборони Болгарії зазначив, що Софія потенційно готова обговорювати з Україною будь-яку зброю, але є види озброєння, передача яких вкрай малоймовірна.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Главкому" сказав новий міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев.

На запитання про те, чи є для Болгарії "табу" у питанні військової допомоги для України, міністр підтвердив, що певні межі існують.

"У принципі, ми можемо говорити про все, але є види озброєнь, які, з огляду на кілька причин, ми навряд чи зможемо дати. У першу чергу, через нашу потребу у них і неможливість їх замінити. І, по-друге, через вже сформовані негативні суспільні настрої стосовно передачі конкретних бойових платформ", – деталізував він.

Тагарев також сказав, що поки не має інформації про потенційну готовність інших партнерів до угод з Болгарією про надання їй важкої техніки на заміну переданої Україні.

Він додав, що нещодавно спілкувався з послом Німеччини, яка є основним донором техніки для таких угод, та чекає від німецької сторони інформацію, чи ФРН ще має можливість надавати союзникам техніку для заміни.

"У принципі, є й інші механізми компенсації, зокрема, фінансовий. Так, наприклад, Словаччина, передавши Україні свої літаки МіГ-29, отримала від США велику знижку на бойові гелікоптери і протитанкові ракети для них. І це була досить хороша знижка, адже передбачала 2/3 вартості угоди", – пригадав Тодор Тагарев.

В інтерв'ю міністр сказав також, що процес формування нового пакету допомоги вже починається.

Нагадаємо, минулого тижня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають.

Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримав резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.