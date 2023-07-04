В Естонії хочуть перевіряти неупередженість і правдивість новинних програм
Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду Естонії (TTJA) хоче законодавчо зобов'язати провайдерів медіапослуг публікувати правдиві та неупереджені думки в новинних програмах.
Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю ERR розповіла голова служби інфоспільноти TTJA Хелен Рохтла.
Зазначається, що з метою перевіряти медіа на правдивість і неупередженість, обговорюється варіант зі збором відгуків від учасників ринку і різних установ.
"Тепер нам потрібно обговорити, чи є ця ідея розумною і доречною для включення в Закон про медіапослуги. І якщо цю вимогу узаконять, слід подумати про механізм контролю або наслідки в разі порушення", – заявила Рохтла.
Вона додала, що вимогу можна було б поширити й на інші передачі в Естонії. При цьому, запевнила представниця TTJA, "висловлювати об'єктивно свою точку зору можна і за наявності позиції, що відрізняється від звичної".
"Не планується забороняти чиїсь думки в новинних передачах. Просто важливо, щоб була можливість висловити протилежну точку зору", – наголосила Рохтла.
Раніше повідомлялося, що в Литві збираються заглушити російську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калініграда.
Перед цим литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) вирішила заблокувати IP-адреси, де можна дивитися заборонені в країні російські пропагандистські телепрограми.