В Естонії хочуть перевіряти неупередженість і правдивість новинних програм

Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду Естонії (TTJA) хоче законодавчо зобов'язати провайдерів медіапослуг публікувати правдиві та неупереджені думки в новинних програмах.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю ERR розповіла голова служби інфоспільноти TTJA Хелен Рохтла.

Зазначається, що з метою перевіряти медіа на правдивість і неупередженість, обговорюється варіант зі збором відгуків від учасників ринку і різних установ.

"Тепер нам потрібно обговорити, чи є ця ідея розумною і доречною для включення в Закон про медіапослуги. І якщо цю вимогу узаконять, слід подумати про механізм контролю або наслідки в разі порушення", – заявила Рохтла.

Вона додала, що вимогу можна було б поширити й на інші передачі в Естонії. При цьому, запевнила представниця TTJA, "висловлювати об'єктивно свою точку зору можна і за наявності позиції, що відрізняється від звичної".

"Не планується забороняти чиїсь думки в новинних передачах. Просто важливо, щоб була можливість висловити протилежну точку зору", – наголосила Рохтла.

Раніше повідомлялося, що в Литві збираються заглушити російську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калініграда.

Перед цим литовська комісія з радіо і телебачення (LRTK) вирішила заблокувати IP-адреси, де можна дивитися заборонені в країні російські пропагандистські телепрограми.