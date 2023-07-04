В Эстонии хотят проверять беспристрастность и правдивость новостных программ

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) хочет законодательно обязать провайдеров медиа-услуг публиковать правдивые и беспристрастные мнения в новостных программах.

Про это, как пишет "Европейская правда", в интервью ERR рассказала глава службы инфообщества TTJA Хелен Рохтла.

Отмечается, что с целью проверять медиа на достоверность и беспристрастность, обсуждается вариант со сбором отзывов от участников рынка и разных учреждений.

"Теперь нам нужно обсудить, является ли эта идея разумной и уместной для включения в Закон о медиауслугах. И если это требование узаконят, следует подумать о механизме контроля или последствиях в случае нарушения", – заявила Рохтла.

Она добавила, что требование можно было бы распространить и на другие передачи в Эстонии. При этом, заверила представитель TTJA, "выражать объективно свою точку зрения можно и при наличии позиции, отличающейся от привычной".

"Не планируется запрещать чьи-либо мнения в новостных передачах. Просто важно, чтобы была возможность высказать противоположную точку зрения", – подчеркнула Рохтла.

Ранее сообщалось, что в Литве собираются заглушить российскую радиостанцию Sputnik, которая транслируется из Калиниграда.

Перед этим литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) решила заблокировать IP-адреса, где можно смотреть запрещенные в стране российские пропагандистские телепрограммы.