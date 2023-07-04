Пилоты Ryanair в Бельгии планируют забастовку на середину июля

Пилоты ирландского лоукостера Ryanair в Бельгии планируют бастовать на выходных в середине июля, если не решат спор с работодателем через диалог до конца недели.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Бельгийская ассоциация пилотов дала менеджерам время на размышления до середины дня в пятницу. Если к тому времени их требования по зарплате не согласятся рассматривать, пилоты планируют бастовать на выходные 15-16 июля.

Напряжение между профсоюзами и Ryanair продолжает расти. Первые настаивают, что компания регулярно пытается обходить предусмотренные законодательством обязательства и соглашения с персоналом в собственных интересах.

Текущий спор касается заработных плат пилотов: они требуют вернуть 20%, которые "срезали" в начале пандемии коронавируса с их согласия из-за состояния авиаотрасли, чтобы помочь компании выжить. Пандемия осталась позади, но восстанавливать объем заработных плат не спешат.

Кроме того, стало известно, что Ryanair хочет с 1 октября завершить коллективное трудовое соглашение с бельгийскими пилотами, которое регулировало рабочий график.

Напомним, в 2023 году Ryanair пришлось отменять сотни рейсов из-за забастовок французских авиадиспетчеров.

В связи с этим Ryanair призвала Еврокомиссию надавить на Францию и заставить изменить законодательство, чтобы на период забастовок защищены были не только те рейсы, которые прибывают или отправляются из французских аэропортов.