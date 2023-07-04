Угорщина ухвалила суперечливий закон щодо вчителів попри багатомісячні протести

Угорські депутати у вівторок ухвалили суперечливий законопроєкт, який стосується вчителів, закріпивши новий режим у державній освіті попри багатомісячні протести проти нього.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Закон, схвалений правлячою партією "Фідес", позбавляє вчителів статусу державних службовців, збільшує допустиму тижневу тривалість робочого часу і дозволяє переводити педагогів до інших шкіл, які відчувають нестачу кадрів.

У вівторок студенти, профспілки вчителів та їхні прихильники влаштували акцію протесту перед будівлею угорського парламенту в Будапешті, в той час як депутати зібралися всередині.

Протестувальники виклали на землі перед парламентом слово JÖVŐ (майбутнє), використовуючи 100 кілограмів льоду, що символізувало їхню віру в те, що майбутнє угорської молоді тане з ухваленням закону.

ФОТО: Telex

Профспілки вчителів заявили, що тисячі педагогів покинуть професію, коли закон буде прийнятий, і що законопроєкт був написаний без належних консультацій з профспілками.

Зарплати угорських освітян є одними з найнижчих в Європейському Союзі, і критики закону кажуть, що він призведе до того, що в професію прийде менше нових вчителів, що посилить наявний дефіцит педагогів в угорських школах.

Уряд Угорщини заявляє, що новий закон закладає основу для підвищення зарплат, і звинувачує суперечку з ЄС про виплати мільярдів євро у своїй нездатності суттєво підвищити зарплати вчителям.

Вчителі назвали цей законопроєкт "законом помсти", який, за їхніми словами, був ухвалений у відповідь на їхні більш ніж річні страйки, демонстрації та акти громадянської непокори.