Венгрия приняла противоречивый закон об учителях, несмотря на многомесячные протесты

Венгерские депутаты во вторник приняли противоречивый законопроект, касающийся учителей, закрепив новый режим в государственном образовании, несмотря на многомесячные протесты против него.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Закон, одобренный правящей партией "Фидес", лишает учителей статуса государственных служащих, увеличивает допустимую недельную продолжительность рабочего времени и позволяет переводить педагогов в другие школы, которые испытывают нехватку кадров.

Во вторник студенты, профсоюзы учителей и их сторонники устроили акцию протеста перед зданием венгерского парламента в Будапеште, в то время как депутаты собрались внутри.

Протестующие выложили на земле перед парламентом слово JÖVŐ (будущее), используя 100 килограммов льда, что символизировало их веру в то, что будущее венгерской молодежи тает с принятием закона.

ФОТО: Telex

Профсоюзы учителей заявили, что тысячи педагогов покинут профессию, когда закон будет принят, и что законопроект был написан без надлежащих консультаций с профсоюзами.

Зарплаты венгерских педагогов являются одними из самых низких в Европейском Союзе, и критики закона говорят, что он приведет к тому, что в профессию придет меньше новых учителей, что усугубит существующий дефицит педагогов в венгерских школах.

Правительство Венгрии заявляет, что новый закон закладывает основу для повышения зарплат, и обвиняет спор с ЕС о выплатах миллиардов евро в своей неспособности существенно повысить зарплаты учителям.

Учителя назвали этот законопроект "законом мести", который, по их словам, был принят в ответ на их более чем годовые забастовки, демонстрации и акты гражданского неповиновения.