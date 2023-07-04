Нідерланди призначили нового спецпредставника з питань України

Уряд Нідерландів у вівторок оголосив про призначення дипломата Родеріка ван Шревена на посаду спеціального представника з питань бізнесу та відновлення України.

Про це йдеться в заяві нідерландського уряду, яку цитує "Європейська правда".

Про призначення спецпредставника парламенту Нідерландів повідомила міністерка зовнішньої торгівлі та співробітництва Ліше Шрайнемахер.

"Високопоставлений дипломат з відповідним досвідом та контактами в нідерландській та міжнародній бізнес-спільноті, за допомогою яких він може консультувати та підтримувати нідерландські компанії, які хочуть зробити свій внесок у відбудову України", – прокоментувала вона.

Фото: Міністерство закордонних справ Нідерландів

Згідно з офіційною біографією, ван Шревен – кадровий дипломат Міністерства закордонних справ Нідерландів, який розпочав свою кар’єру ще у 1986 році.

Відтоді він працював послом у Сирії та очолював постійне представництво Нідерландів при ООН у Женеві, а в останні роки був спеціальним представником із питань тристороннього співробітництва між Ізраїлем та палестинськими територіями.

Нагадаємо, що попередній спецпредставник уряду Нідерландів з питань України Рон ван Дартел подав у відставку після менш як трьох тижнів на посаді через проросійські висловлювання в одному з інтерв’ю.

Раніше у вівторок уряд Нідерландів оголосив про виділення другого комплексного пакета підтримки України у 2023 році в розмірі понад 118 мільйонів євро, який піде на гуманітарні потреби й економічну допомогу.