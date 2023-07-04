Нидерланды назначили нового спецпредставителя по вопросам Украины

Правительство Нидерландов во вторник объявило о назначении дипломата Родерика ван Шревена на должность специального представителя по вопросам бизнеса и восстановления Украины.

Об этом говорится в заявлении нидерландского правительства, которое цитирует "Европейская правда".

О назначении спецпредставителя парламента Нидерландов сообщила министр внешней торговли и сотрудничества Лише Шрайнемахер.

"Высокопоставленный дипломат с соответствующим опытом и контактами в нидерландском и международном бизнес-сообществе, с помощью которых он может консультировать и поддерживать нидерландские компании, которые хотят сделать свой вклад в восстановление Украины", – прокомментировала она.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НИДЕРЛАНДОВ

Согласно официальной биографии, ван Шревен – кадровый дипломат Министерства иностранных дел Нидерландов, который начал свою карьеру еще в 1986 году.

С тех пор он работал послом в Сирии и возглавлял постоянное представительство Нидерландов при ООН в Женеве, а в последние годы был специальным представителем по вопросам трехстороннего сотрудничества между Израилем и палестинскими территориями.

Напомним, что предыдущий спецпредставитель правительства Нидерландов по вопросам Украины Рон ван Дартел подал в отставку после менее трех недель в должности из-за пророссийских высказываний в одном из интервью.

Ранее во вторник правительство Нидерландов объявило о выделении второго комплексного пакета поддержки Украины в 2023 году в размере более 118 миллионов евро, который пойдет на гуманитарные нужды и экономическую помощь.