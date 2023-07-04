Оркнейські острови розглянуть варіанти "альтернативного врядування", але не вихід із Британії

Влада Оркнейських островів, що належать Шотландії, підтримала рішення про розгляд "альтернативного врядування" через невдоволення низьким рівнем підтримки центрального уряду, але заперечила можливість приєднання до Норвегії, як писали ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації BBC.

Пропозицію голови ради Оркнейських островів Джеймса Стокана у вівторок підтримали п’ятнадцять представників, проти висловились шість.

Рішення означає, що тепер члени ради мають підготувати звіт про "альтернативні варіанти врядування" островом. До них входить і перегляд "скандинавських зв’язків" Оркнейських островів, а також відносин із коронними володіннями (dependencies) британської корони.

Крім того, на Оркнейських островах відновить роботу консультативна група з питань "конституційної реформи". При цьому про можливий вихід зі складу Британії, як повідомляли раніше ЗМІ, не йдеться.

За словами Стокана, рішення спрямовані на боротьбу з упослідженням території, яка отримує менше в порівнянні з залежними територіями Британії.

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії, коментуючи рішення ради Оркнейських островів, підкреслили, що не існує механізму надання статусу коронного володіння для будь-якої частини території Британії.

Там також нагадали, що щороку виділяють для острівних територій Шотландії 50 мільйонів фунтів стерлінгів. "Але позиція уряду полягає в тому, що Велика Британія сильніша, коли вона об'єднана", – додали на Даунінг-стрит.

Оркнейські острови перебували під контролем Норвегії та Данії, а частиною Шотландії стали у 1472 році як застава для посагу Маргарет Данської – майбутньої дружини короля Шотландії Якова III.