Оркнейские острова рассмотрят варианты "альтернативного управления", но не выход из Британии

Власти Оркнейских островов, принадлежащих Шотландии, поддержали решение о рассмотрении "альтернативного управления" из-за недовольства низким уровнем поддержки центрального правительства, но отрицают возможность присоединения к Норвегии, как писали СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Предложение председателя совета Оркнейских островов Джеймса Стокана во вторник поддержали пятнадцать представителей, против высказались шесть.

Решение означает, что теперь члены совета должны подготовить отчет об "альтернативных вариантах управления" островом. В них входит и пересмотр "скандинавских связей" Оркнейских островов, а также отношений с коронными владениями (dependencies) британской короны.

Кроме того, на Оркнейских островах возобновит работу консультативная группа по вопросам "конституционной реформы". При этом о возможном выходе из состава Британии, как сообщали ранее СМИ, речь не идет.

По словам Стокана, решения направлены на борьбу с угнетением территории, которая получает меньше по сравнению с зависимыми территориями Британии.

В офисе премьер-министра Великобритании, комментируя решение совета Оркнейских островов, подчеркнули, что не существует механизма предоставления статуса коронного владения для любой части территории Британии.

Там также напомнили, что ежегодно выделяют для островных территорий Шотландии 50 миллионов фунтов стерлингов. "Но позиция правительства заключается в том, что Великобритания сильнее, когда она объединена", – добавили на Даунинг-стрит.

Оркнейские острова находились под контролем Норвегии и Дании, а частью Шотландии стали в 1472 году как залог для приданого Маргарет Датской – будущей жены короля Шотландии Якова III.