На борту судна біля Болгарії загадково загинули двоє росіян

Двоє моряків, що є громадянами Росії, загинули в ніч проти вівторка на борту судна "Мілфорд" біля болгарського портового міста Варна.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на болгарське видання bTV.

Інцидент стався невдовзі після 21:00 в понеділок за поки що нез'ясованих обставин. Загиблі моряки були громадянами Росії у віці 32 і 58 років; їхні тіла, за даними ЗМІ, знайшли в трубі в трюмі судна.

На борту "Мілфорда" перебували всього 14 членів екіпажу, всі – громадяни Росії.

Судно під прапором Белізу прямувало у напрямку з болгарського Бургаса до румунської Констанци. Коли стався інцидент, воно перебувало неподалік від Варни й прямувало до порту. Там на нього чекали поліція та швидка допомога.

Інформацію про загибель росіян підтвердили у Варненській районній прокуратурі, де відкрили досудове провадження й почали розслідування.

Для встановлення обставин смерті прокуратура призначила судово-медичну експертизу, а також планує допитати членів екіпажу.