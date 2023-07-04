На борту судна возле Болгарии загадочно погибли двое россиян

борту судна "Милфорд" возле болгарского портового города Варна.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на болгарское издание bTV.

Инцидент произошел вскоре после 21:00 в понедельник при пока невыясненных обстоятельствах. Погибшие моряки были гражданами России в возрасте 32 и 58 лет; их тела, по данным СМИ, нашли в трубе в трюме судна.

На борту "Милфорда" находились всего 14 членов экипажа, все – граждане России.

Судно под флагом Белиза направлялось по направлению из болгарского Бургаса в румынскую Констанцу. Когда произошел инцидент, оно находилось неподалеку от Варны и направлялось в порт. Там его ждали полиция и скорая помощь.

Информацию о гибели россиян подтвердили в Варненской районной прокуратуре, где открыли досудебное производство и начали расследование.

Для установления обстоятельств смерти прокуратура назначила судебно-медицинскую экспертизу, а также планирует допросить членов экипажа.