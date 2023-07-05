Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену вже цьогоріч - Шольц

Німеччина підтримає Румунію у її прагненні стати повноправним членом Шенгенської зони вже цього року.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Румунії Марселем Чолаку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Шольц сказав, що "великі зусилля", які робить країна в цьому напрямі, повинні бути "гідно оцінені".

Німеччина "безперервно" обговорює можливість приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенського простору зі "скептично налаштованими друзями в Європейському Союзі", додав він.

Водночас Чолаку заявив, що Німеччина показала себе "справжнім другом Румунії".

Він наголосив, що "невиправдана блокада" вступу його країни до Шенгену підриває європейську єдність.

Наразі Шенгенська зона містить 22 країни ЄС, а також Норвегію, Ліхтенштейн, Ісландію та Швейцарію. Нові члени можуть бути прийняті до неї лише одноголосно міністрами країн Євросоюзу, а також після рішення Європарламенту.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.

Нідерланди уточнили, що не виступають проти Румунії, а лише проти Болгарії, але оскільки ухвалювалися два окремі рішення, одне щодо Хорватії, друге – щодо Болгарії і Румунії, то їхній голос також був проти.

Ситуація навіть призвела до тимчасового пониження рівня дипломатичних відносин між Віднем і Бухарестом.