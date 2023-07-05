Германия поддержит стремление Румынии присоединиться к Шенгену уже в этом году - Шольц

Германия поддержит Румынию в ее стремлении стать полноправным членом Шенгенской зоны уже в этом году.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марселем Чолаку, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Шольц сказал, что "большие усилия", которые делает страна в этом направлении, должны быть "по достоинству оценены".

Германия "непрерывно" обсуждает возможность присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенскому пространству со "скептически настроенными друзьями в Европейском Союзе", добавил он.

В то же время Чолаку заявил, что Германия показала себя "настоящим другом Румынии".

Он подчеркнул, что "неоправданная блокада" вступления его страны в Шенген подрывает европейское единство.

Сейчас Шенгенская зона включает 22 страны ЕС, а также Норвегию, Лихтенштейн, Исландию и Швейцарию. Новые члены могут быть приняты в нее только единогласно министрами стран Евросоюза, а также после решения Европарламента.

Напомним, в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.

Нидерланды уточнили, что не выступают против Румынии, а только против Болгарии, но поскольку принимались два отдельных решения, одно по Хорватии, второе – по Болгарии и Румынии, то их голос также был против.

Ситуация даже привела к временному понижению уровня дипломатических отношений между Веной и Бухарестом.