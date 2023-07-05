Georgian Airways поможет россиянам добраться до Ниццы

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, находящаяся под санкциями Украины, запускает для россиян транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси.

Об этом пишет "Грузия Online" со ссылкой на сообщение перевозчика, пишет "Европейская правда".

Транзитный рейс до Лазурного побережья с одной пересадкой начнет курсировать с 5 июля. Рейсы с часовой пересадкой в Тбилиси будут летать во Францию дважды в неделю – в среду и субботу.

Стоимость билетов на этот рейс стартует от 535 долларов (на рейсы по средам) и от 633 долларов (рейсы по субботам).

В целом путь из российской столицы в Ниццу будет занимать 8 с половиной часов.

Накануне Georgian Airways увеличила количество ежедневных прямых рейсов между Москвой и Тбилиси.

Georgian Airways, которая возобновила полеты в Россию, и ее директор Тамаз Гаиашвили оказались в обновленном санкционном списке Украины.

Решение вызвало протест у грузинских властей, которые назвали такой шаг недружественным.