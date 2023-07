Британська розвідка: Невдалий заколот Пригожина загострив розкол серед російських силовиків

Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив спроби збройного заколоту Євгенія Пригожина і групи Вагнера на російську силову систему.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 5 липня, опублікованому у Twitter.

Зокрема, відомство звернуло увагу на зникнення з публічного простору двох російських генералів – Сергєя Суровікіна і Юнус-бек Євкурова.

Як зазначили у розвідці головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту "вагнерівців", а Євкурова не було на засіданні керівництва Міноборони РФ 3 липня, яке траслювалося по телебаченню.

