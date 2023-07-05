Британська розвідка: Невдалий заколот Пригожина загострив розкол серед російських силовиків

Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив спроби збройного заколоту Євгенія Пригожина і групи Вагнера на російську силову систему.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 5 липня, опублікованому у Twitter.

Зокрема, відомство звернуло увагу на зникнення з публічного простору двох російських генералів – Сергєя Суровікіна і Юнус-бек Євкурова.

Як зазначили у розвідці головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Суровікін не з'являвся на публіці після заколоту "вагнерівців", а Євкурова не було на засіданні керівництва Міноборони РФ 3 липня, яке траслювалося по телебаченню.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4bRFQU7KZV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 5, 2023

У відомстві нагадали, що на відео потрапила розмова Євкурова з Пригожиним під час захоплення групою військових об'єктів Ростова-на-Дону.

Крім того, британські розвідники не підтверджують дані про те, що Суровікін заарештований, але зазначають, що він може перебувати під підозрою через тривалі зв'язки з "Вагнером", починаючи з його служби в Сирії з 2017 року.

Британська розвідка називає Суровікіна одним з найбільш авторитетних офіцерів у російській армії, а також зазначає, що будь-які офіційні санкції проти нього, ймовірно, викличуть розкол.

"Підозра, що потенційно впала на високих російських командирів, підкреслює, як невдалий заколот Пригожина погіршив наявні лінії розколу в російській системі національної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

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