Британская разведка: Неудачный мятеж Пригожина обострил раскол среди российских силовиков

Разведка Великобритании проанализировала влияние попытки вооруженного мятежа Евгения Пригожина и группы Вагнера на российскую силовую систему.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 5 июля, опубликованном в Twitter.

В частности, ведомство обратило внимание на исчезновение из публичного пространства двух российских генералов – Сергея Суровикина и Юнус-бек Евкурова.

Как отметили в разведке главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Суровикин не появлялся на публике после мятежа "вагнеровцев", а Евкурова не было на заседании руководства Минобороны РФ 3 июля, которое транслировалось по телевидению.

В ведомстве напомнили, что на видео попал разговор Евкурова с Пригожиным во время захвата группой Вагнера военных объектов Ростова-на-Дону.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4bRFQU7KZV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 5, 2023

Кроме того, британские разведчики не подтверждают данные о том, что Суровикин арестован, но отмечают, что он может находиться под подозрением из-за длительных связей с "Вагнером", начиная с его службы в Сирии с 2017 года.

Британская разведка называет Суровикина одним из самых авторитетных офицеров в российской армии, а также отмечает, что любые официальные санкции против него, вероятно, вызовут раскол.

"Подозрение, потенциально упавшее на высоких российских командиров, подчеркивает, как неудачный мятеж Пригожина ухудшил существующие линии раскола в российской системе национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце июня выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства.

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