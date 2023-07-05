Посол США в Грузії закликала Київ і Тбілісі до єдності

Посол США в Грузії Келлі Дегнан прокоментувала стосунки між Києвом і Тбілісі на тлі розбіжностей двох країн щодо ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Її, як пише "Європейська правда", цитує портал "Грузія Онлайн".

Вона зазначила, що зараз "дуже напружений час", оскільки Росія "чинить величезний тиск" на обидві країни.

"Грузія та Україна мають спільного ворога і потребують єдності, сподіваюся, вони зможуть подолати цю ситуацію шляхом дипломатичних дискусій і приватних бесід", – додала Дегнан.

При цьому, уточнила посол США в Грузії, вона не коментує офіційну комунікацію між двома країнами на тлі їхніх напружених відносин.

Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій".

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе обурився реакцією Зеленського, але водночас наголосив, що Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України. Також він заявив, що будь-які консультації на тему колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі виключені.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.