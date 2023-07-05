Посол США в Грузии призвала Киев и Тбилиси к единству

Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала отношения между Киевом и Тбилиси на фоне разногласий двух стран по поводу заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Ее, как пишет "Европейская правда", цитирует портал "Грузия Онлайн".

Она отметила, что это "очень напряженное время", поскольку Россия "оказывает огромное давление" на обе страны.

"Грузия и Украина имеют общего врага и нуждаются в единстве, надеюсь, они смогут преодолеть эту ситуацию путем дипломатических дискуссий и частных бесед", — добавила Дегнан.

При этом, уточнила Посол США в Грузии, она не комментирует официальную коммуникацию между двумя странами на фоне их напряженных отношений.

Как известно, после последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций".

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возмутился реакцией Зеленского, но одновременно подчеркнул, что Тбилиси желает "остаться в режиме дружбы" с властями Украины. Также он заявил, что любые консультации на тему бывшего президента страны Михеила Саакашвили исключены.

Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.