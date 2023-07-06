В Нідерландах вимагають більшої ясності щодо перспектив українських біженців

Консультативна рада з питань міграції (ARM) Нідерландів у своєму звіті вимагає від уряду зробити більш ясними майбутні перспективи українських біженців, які перебувають в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Цей тимчасовий захист (біженців) має свою ціну: як для самих людей, так і для нашого суспільства. Яку перспективу Нідерланди хочуть запропонувати українцям?", – йдеться у звіті.

Автори звіту вимагають, щоб статус перебування українських біженців та їхнє повернення додому було обговорено та впорядковано на рівні ЄС, щоб запобігти вторинній міграції всередині Євросоюзу.

Вони також пропонують надавати українцям дозволи на тимчасове або постійне проживання, включаючи відповідні дозволи для студентів і висококваліфікованих мігрантів.

У звіті міститься заклик до більш рівноправного ставлення до переміщених осіб, шукачів притулку та власників статусу біженців, при цьому ARM зазначає, що шукачі притулку повинні отримувати дозволи на роботу раніше, ніж це відбувається, оскільки за Директивою ЄС про тимчасовий захист українцям дозволено працювати.

Автори також вимагають більше тимчасового житла для різних соціальних груп, включаючи переміщених осіб, шукачів притулку та нещодавно розлучених осіб.

Раніше повідомлялося, що українці, які рятувалися від російського вторгнення, стали основною причиною збільшення кількості іммігрантів до Нідерландів майже на 60% у 2022 році.

За даними розвідки Британії, через вторгнення РФ чверть українців стали вимушеними переселенцями.