В Нидерландах требуют большей ясности относительно перспектив украинских беженцев

Консультативный совет по вопросам миграции (ARM) Нидерландов в своем отчете требует от правительства сделать более ясными будущие перспективы украинских беженцев, находящихся в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Эта временная защита (беженцев) имеет свою цену: как для самих людей, так и для нашего общества. Какую перспективу Нидерланды хотят предложить украинцам?", – говорится в отчете.

Авторы отчета требуют, чтобы статус пребывания украинских беженцев и их возвращение домой было обсуждено и упорядочено на уровне ЕС, чтобы предотвратить вторичную миграцию внутри Евросоюза.

Они также предлагают предоставлять украинцам разрешения на временное или постоянное проживание, включая соответствующие разрешения для студентов и высококвалифицированных мигрантов.

В отчете содержится призыв к более равноправному отношению к перемещенным лицам, искателям убежища и обладателям статуса беженцев, при этом ARM отмечает, что искатели убежища должны получать разрешения на работу раньше, чем это происходит, поскольку согласно Директиве ЕС о временной защите украинцам разрешено работать.

Авторы также требуют больше временного жилья для различных социальных групп, включая перемещенных лиц, искателей убежища и недавно разведенных лиц.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые спасались от российского вторжения, стали основной причиной увеличения количества иммигрантов в Нидерланды почти на 60% в 2022 году.

По данным разведки Британии, из-за вторжения РФ четверть украинцев стали вынужденными переселенцами.