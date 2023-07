Еврокомиссия: Удар России по Львову - военное преступление

Представитель Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано осудил Россию за удар по Львову, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Свою реакцию Стано опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Представитель Еврокомиссии напомнил, что только за последнюю неделю Россия осуществила атаки на гражданских в Сумах, Первомайском и Краматорске, а ракетный удар по Львову еще раз доказывает, "что Путин намеренно выбирает своей мишенью украинский народ".

"Умышленный обстрел объектов гражданской инфраструктуры является военным преступлением. Россия будет привлечена к ответственности", – подчеркнул он.

