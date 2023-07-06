У Швеції вперше засудили чоловіка за допомогу курдській терористичній організації

Окружний суд Стокгольма в четвер виніс перший вирок у справі, пов’язаній із фінансуванням "Робітничої партії Курдистану", яку вважає терористичною Туреччина – головна перешкода на шляху Швеції в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

40-річного чоловіка засудили до чотирьох із половиною років ув'язнення за спробу фінансування тероризму, визнавши винним у спробі вимагання за обтяжувальних обставин і злочинах, пов'язаних зі зброєю за обтяжувальних обставин.

"Що особливо впливає на тривалість тюремного ув'язнення, то це використання засудженим зброї і посилання на приналежність до терористичної організації РПК, яка вважається такою, що відрізняється високим рівнем насильства", – йдеться в повідомленні суду.

Обвинувачений – курд із Туреччини. За версією слідства, у січні він намагався зібрати гроші для РКК, стріляючи і погрожуючи працівникові пабу в Стокгольмі. Він визнав себе винним у звичайному поводженні зі зброєю, але заперечував інші злочини.

Суд також засудив чоловіка до депортації, але вказав, що існує "виняткова перешкода для виконання рішення", оскільки в Туреччині обвинувачений "ризикує зазнати катувань або іншого нелюдського поводження".

Адвокат засудженого заявляє, що вони подаватимуть апеляцію на вирок, оскільки його підзахисний послідовно заперечував будь-який зв'язок з РКК.

Як відомо, саме недостатню боротьбу з терористичними рухами, зокрема й "Робітничою партією Курдистану", Туреччина називає головною перешкодою для ратифікації вступу Швеції в НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер повідомив, що на переговорах із представниками Стокгольма, Гельсінкі й Анкари сторони досягли "гарного прогресу", та анонсував зустріч з Ердоганом і прем’єром Швеції у понеділок, натякнувши, що бачить шанси на позитивне рішення.