В Швеции впервые осудили мужчину за помощь курдской террористической организации

Окружной суд Стокгольма в четверг вынес первый приговор по делу, связанному с финансированием "Рабочей партии Курдистана", которую считает террористической Турция – главное препятствие на пути Швеции в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

40-летнего мужчину приговорили к четырем с половиной годам заключения за попытку финансирования терроризма, признав виновным в попытке вымогательства при отягчающих обстоятельствах и преступлениях, связанных с оружием при отягчающих обстоятельствах.

"Что особенно влияет на продолжительность тюремного заключения, так это использование осужденным оружия и ссылка на принадлежность к террористической организации РПК, которая считается отличающейся высоким уровнем насилия", – говорится в сообщении суда.

Обвиняемый – курд из Турции. По версии следствия, в январе он пытался собрать деньги для РКК, стреляя и угрожая работнику паба в Стокгольме. Он признал себя виновным в обычном обращении с оружием, но отрицал другие преступления.

Суд также приговорил мужчину к депортации, но указал, что существует "исключительное препятствие для исполнения решения", поскольку в Турции обвиняемый "рискует подвергнуться пыткам или другому бесчеловечному обращению".

Адвокат осужденного заявляет, что они будут подавать апелляцию на приговор, поскольку его подзащитный последовательно отрицал какую-либо связь с РКК.

Как известно, именно недостаточную борьбу с террористическими движениями, в том числе и "Рабочей партией Курдистана", Турция называет главным препятствием для ратификации вступления Швеции в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг сообщил, что на переговорах с представителями Стокгольма, Хельсинки и Анкары стороны достигли "хорошего прогресса", и анонсировал встречу с Эрдоганом и премьером Швеции в понедельник, намекнув, что видит шансы на положительное решение.