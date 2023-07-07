Латвія отримала дозвіл на прямі авіарейси до США

Федеральне управління цивільної авіації США дозволило латвійським авіалініям здійснювати прямі комерційні рейси до Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Зазначається, що американський регулятор присвоїв Латвії рейтинг першої категорії після більш ніж пів року перевірок на відповідність нормативних актів її цивільної авіації стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"Наші авіакомпанії не мали права літати в США. Ми також не могли співпрацювати з американськими компаніями. Ця категорія корисна і для інвестицій, оскільки у підприємств, що базуються в країні першої категорії, сприятливіші умови", – заявила глава Латвійського агентства цивільної авіації (CAA) Маріс Городцовс.

Тим часом глава Air Baltic Мартін Гаусс назвав отримання Латвією дозволу на пряме авіасполучення зі США "великим досягненням", оскільки тепер "кожна латвійська авіакомпанія може виконувати прямі рейси до Сполучених Штатів і назад".

"Це важливо не тільки для нас, а й відкриває можливість для громадян США швидше дістатися до країн Балтії через Ризький аеропорт", – резюмував він.

Раніше повідомлялося, що Росія готується збільшити кількість авіарейсів з різних міст до Грузії до майже 300 на тиждень.

Керівна партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією, тоді як президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways.

У Грузії викликала резонанс різка відповідь компанії на протести обурених громадян під її офісом.