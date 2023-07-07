Латвия получила разрешение на прямые авиарейсы в США

Федеральное управление гражданской авиации США позволило латвийским авиалиниям осуществлять прямые коммерческие рейсы в Соединенные Штаты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Отмечается, что американский регулятор присвоил Латвии рейтинг первой категории после более чем полугода проверок на соответствие нормативных актов ее гражданской авиации стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Наши авиакомпании не имели права летать в США. Мы также не могли сотрудничать с американскими компаниями. Эта категория полезна и для инвестиций, поскольку у предприятий, базирующихся в стране первой категории, более благоприятные условия", – заявила глава Латвийского агентства гражданской авиации (CAA) Марис Городцовс.

Между тем глава Air Baltic Мартин Гаусс назвал получение Латвией разрешения на прямое авиасообщение с США "большим достижением", поскольку теперь "каждая латвийская авиакомпания может выполнять прямые рейсы в Соединенные Штаты и обратно".

"Это важно не только для нас, но и открывает возможность для граждан США быстрее добраться до стран Балтии через Рижский аэропорт", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Россия готовится увеличить количество авиарейсов из разных городов в Грузию до почти 300 в неделю.

Правящая партия и правительство Грузии благосклонно отнеслись к восстановлению авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways.

В Грузии вызвал резонанс резкий ответ компании на протесты возмущенных граждан под ее офисом.