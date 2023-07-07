Шотландия предлагает декриминализировать личное употребление всех наркотиков

Правительство Шотландии в пятницу опубликовало проект реформы, предусматривающий декриминализацию хранения всех наркотических веществ для личного употребления, надеясь так преодолеть избыточную смертность от наркотиков.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Шотландское правительство считает, что декриминализация всех наркотиков для личного потребления должна быть среди мер, которые правительство Великобритании должно внедрить в рамках будущей реформы законодательства.

"Этот шаг позволит людям, у которых обнаружены наркотики, получать лечение и поддержку, а не криминализацию и изоляцию. Декриминализация также будет означать, что без судимости люди, которые лечатся от зависимости, будут иметь больше шансов на трудоустройство", – объясняется в заявлении.

Среди других мер, которые упоминаются в предложениях шотландского правительства, – расширение программ реабилитации для наркозависимых и обновление классификации наркотических веществ, чтобы различать более и менее опасные.

"Хотя мы знаем, что эти предложения вызовут дискуссии, они соответствуют нашему подходу к здравоохранению и будут способствовать выполнению нашей национальной миссии по улучшению и спасению жизней", – заявила министр Шотландии по наркополитике Хелен Уитем.

Британское правительство уже отреагировало на предложения из Эдинбурга, заявив, что менять политику по декриминализации наркотиков не планирует, передает Reuters.

Согласно официальной статистике, в 2020 году Шотландия имела самый высокий в Европе уровень смертности от наркотиков – 327 смертей на миллион населения. Это значительно больше Норвегии, которая оказалась на втором месте – 85 смертей на миллион человек.

Напомним, в июне власти Албании поддержали законопроект, который потенциально легализует использование каннабиса в медицинских и промышленных целях.