НАТО готовит исключение для Люксембурга в вопросе расходов не менее 2% ВВП на оборону из-за особенностей этой страны.

Об этом стало известно журналистам Euractiv, пишет "Европейская правда".

Как известно, на саммите в НАТО союзники готовятся усилить обязательства по расходам на оборону в связи с новыми геополитическими реалиями – на уровне не менее 2% от ВВП.

От трех дипломатов журналисты узнали, что для Люксембурга готовят исключение: чтобы страна тратила не 2% ВВП, а 2% от валового национального дохода страны.

В случае Люксембурга, 2% ВНД будет составлять примерно 1,7% ВВП.

Как отметил один из собеседников, армия Люксембурга очень маленькая (население Люксембурга – около 650 тысяч человек, численность армии – около 900 военнослужащих), но при этом страна очень богатая.

В 2022 году Люксембург имел самые низкие расходы на оборону среди всех союзников – всего 0,62% ВВП.

В то же время, ВВП на душу населения в Люксембурге самый высокий среди стран-членов Альянса, и на самом деле страна среди первых в НАТО по сумме оборонных расходов, приходящихся на каждого жителя (рядом с США, Норвегией, Британией, Данией, Нидерландами).

В силу этой специфики Люксембург доказывает, что расчет их оборонных расходов в процентах от ВВП не отражает реальную картину.

В рамках этого потенциального соглашения Люксембург увеличит общий вклад в коллективную защиту НАТО каким-то другим способом. Среди возможных вариантов – вклад в космической отрасли, участие в усилении восточного фланга Альянса или финансовые взносы в различные фонды НАТО, в частности для поддержки таких партнеров как Украина и Молдова.

Напомним, уже 11 стран-членов НАТО достигли или пересекли порог в 2% ВВП на оборону, тогда как до недавнего времени таких союзников было только семь. На первом месте по объемам расходов на оборону относительно своего ВВП оказалась Польша, на втором – США.

Читайте также: НАТО готовит деньги и снаряды: на чем сосредоточился Альянс во время контрнаступления Украины.