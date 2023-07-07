У Норвегії арештували чоловіка, що погрожував розправою прем’єру Бельгії

Норвезькі правоохоронці арештували колишнього військового, який виклав відео з погрозами вбити прем’єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на бельгійський мовник RTBF.

На відео, яке з’явилось в Instagram у п’ятницю вранці, вдягнений у чорне чоловік на ім’я Сем Х. робить кілька пострілів у фото Де Кроо, повішене на дереві посеред лісу.

Бельгійські правоохоронці швидко встановили будинок, де мешкав колишній військовий, але його там не виявили. Ймовірно, інформацію про Сема Х. передали країнам-партнерам – його затримали того ж дня в Норвегії.

За даними RTBF, чоловік у червні 2023 році був відкликаний з військової служби після висновку військової розвідки через психічні порушення.

"Сем Х. був відомий спецслужбам своїми зв'язками з мотоциклетною бандою з кримінальною репутацією. Цю інформацію передали поліції та судам", – додає телеканал.

Яке покарання загрожує чоловікові, не уточнюється.

Нагадаємо, у 2017 році в Нідерландах суд засудив 47-річну жінку до 40 годин громадських робіт за погрози прем'єр-міністру країни у пості на Facebook.