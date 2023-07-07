В Норвегии арестовали мужчину, угрожавшего расправой премьеру Бельгии

Норвежские правоохранители арестовали бывшего военного, который выложил видео с угрозами убить премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на бельгийский вещатель RTBF.

На видео, которое появилось в Instagram в пятницу утром, одетый в черное человек по имени Сэм Х. делает несколько выстрелов в фото Де Кроо, повешенное на дереве посреди леса.

Бельгийские правоохранители быстро установили дом, где жил бывший военный, но его там не оказалось. Вероятно, информацию о Сэме Х. передали странам-партнерам – его задержали в тот же день в Норвегии.

По данным RTBF, мужчина в июне 2023 года был отозван с военной службы после заключения военной разведки из-за психических нарушений.

"Сэм Х. был известен спецслужбам своими связями с мотоциклетной бандой с криминальной репутацией. Эту информацию передали полиции и судам", – добавляет телеканал.

Какое наказание грозит мужчине, не уточняют.

Напомним, в 2017 году в Нидерландах суд приговорил 47-летнюю женщину к 40 часам общественных работ за угрозы премьер-министру страны в посте на Facebook.