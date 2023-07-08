Прем’єр Нідерландів підтвердив відставку уряду – через це король повернеться з відпустки

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на позачерговій пресконференції в п’ятницю ввечері оголосив про відставку уряду через незгоду щодо міграційної політики.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За словами Рютте, чотири партії, що формують уряд Нідерландів, не змогли дійти згоди щодо міграції, тож деякі з них вирішили вийти зі складу коаліції, і "ми не можемо цього уникнути". Прем’єр узяв на себе відповідальність за ситуацію, що склалась.

Заяву про відставку кабінету міністрів Рютте подав королю Нідерландів Віллему-Александру в письмовій формі, оскільки той перебував у відпустці в Греції. Очікується, що в суботу король повернеться й прийме прем’єра.

Також Рютте оголосив, що розгляне можливість відставки з посади лідера партії VVD, яка була провідною в коаліції та яку він очолює з 2006 року.

Очікується, що в понеділок депутати нижньої палати парламенту Нідерландів зберуться на позачергове засідання, оскільки вже пішли на літню перерву, й обговорять ситуацію з відставкою уряду.

Рютте і всі члени уряду Нідерландів виконуватимуть свої обов’язки до позачергових виборів, які, як зазначає NOS, відбудуться не раніше середини листопада.

Нагадаємо, причиною відставки уряду Нідерландів стала незгода окремих партій коаліції з посиленням міграційної політики, що б передбачала можливе розлучення сімей шукачів притулку.

У країні, яка має одну з найбільш суворих міграційних політик, у минулому році кількість заявок на притулок зросла до понад 46 тисяч і цьогоріч може збільшитися до понад 70 тисяч.

Це збільшує навантаження на притулки країни, де протягом місяців минулого року сотні біженців були змушені спати на вулиці з обмеженим доступом або взагалі без доступу до питної води й медичної допомоги.

56-річний Марк Рютте працює прем’єр-міністром Нідерландів з 2010 року й очолював загалом чотири уряди. Його останній кабінет міністрів проіснував півтора року – він почав роботу в січні 2022-го.