Премьер Нидерландов подтвердил отставку правительства - из-за этого король вернется из отпуска

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередной пресс-конференции в пятницу вечером объявил об отставке правительства из-за несогласия относительно миграционной политики.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По словам Рютте, четыре партии, формирующие правительство Нидерландов, не смогли прийти к согласию по миграции, поэтому некоторые из них решили выйти из состава коалиции, и "мы не можем этого избежать". Премьер взял на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.

Заявление об отставке кабинета министров Рютте подал королю Нидерландов Виллему-Александру в письменной форме, поскольку тот находился в отпуске в Греции. Ожидается, что в субботу король вернется и примет премьера.

Также Рютте объявил, что рассмотрит возможность отставки с поста лидера партии VVD, которая была ведущей в коалиции и которую он возглавляет с 2006 года.

Ожидается, что в понедельник депутаты нижней палаты парламента Нидерландов соберутся на внеочередное заседание, поскольку уже ушли на летний перерыв, и обсудят ситуацию с отставкой правительства.

Рютте и все члены правительства Нидерландов будут выполнять свои обязанности до внеочередных выборов, которые, как отмечает NOS, состоятся не раньше середины ноября.

Напомним, причиной отставки правительства Нидерландов стало несогласие отдельных партий коалиции с ужесточением миграционной политики, которая бы предусматривала возможный развод семей искателей убежища.

В стране, которая имеет одну из самых строгих миграционных политик, в прошлом году количество заявок на убежище выросло до более 46 тысяч и в этом году может увеличиться до более 70 тысяч.

Это увеличивает нагрузку на приюты страны, где в течение месяцев прошлого года сотни беженцев были вынуждены спать на улице с ограниченным доступом или вообще без доступа к питьевой воде и медицинской помощи.

56-летний Марк Рютте работает премьер-министром Нидерландов с 2010 года и возглавлял всего четыре правительства. Его последний кабинет министров просуществовал полтора года – он начал работу в январе 2022-го.