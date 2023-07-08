Большинство в Польше считает, что Зеленский должен извиниться за Волынскую трагедию

Большинство польских граждан считает, что с приближением годовщины Волынской трагедии президент Украины Владимир Зеленский должен принести официальные извинения от имени украинского народа за совершенные тогда преступления.

Об этом говорится в последнем исследовании польского Центра изучения общественного мнения (CBOS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В своем последнем опросе CBOS подчеркивает, что знания о событиях на Волыни в последние годы быстро распространяются в польском обществе, и подавляющее большинство поляков считает, что Зеленский должен извиниться от имени своего народа за преступления, совершенные в то время.

50% польских респондентов ответили, что "да, он должен извиниться", тогда как 28% выбрали ответ "должен, но для этого будет время после войны". 13% считают, что извиняться не нужно, а 9% не имеют мнения по этому вопросу.

Процент поляков, которые слышали о Волынской трагедии, стремительно растет: еще 15 лет назад их было 59%, сейчас же это почти все население (92%), отмечает CBOS.

Граждане Польши также считают, что общая история поляков и украинцев преимущественно разъединяет, чем объединяет их народы (53% против 31%). В то же время большинство считает, что примирение между Украиной и Польшей возможно (78% против 14%).

Более того, процент поляков, которые положительно оценивают отношения Украины и Польши, за последние пять лет вырос более чем вдвое – с 29% до 64%, и только 4% характеризуют их как "плохие".

Опрос состоялся 5-18 июня 2023 года на репрезентативной выборке среди 1054 граждан Польши по смешанной методике: онлайн-опрос, личное интервью и телефонное интервью.

Как известно, одним из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины сейчас остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения УПА совершили акции массового убийства поляков, которые в Польше сейчас расценивают как геноцид.

О том, как решить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке: Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.

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