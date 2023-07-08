Зеленський обговорив з прем’єром Португалії саміт НАТО і "формулу миру"

Президент Володимир Зеленський у суботу повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою, яку він здійснив під час візиту до Туреччини напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїх соцмережах голова держави повідомив, що скоординував із португальським прем’єром позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, підкресливши "важливість рішучої позиції Альянсу щодо майбутнього членства України".

Також Зеленський подякував Португалії за позитивну оцінку виконання рекомендацій Європейської комісії та висловив сподівання на старт переговорів про вступ України до ЄС до кінця року.

"Подякував Антоніу Кошті за готовність Португалії взяти конкретну участь у реалізації трьох пунктів української "формули миру": щодо продовольчої та енергетичної безпеки, а також щодо екоциду", – додав він.

Португалія надає Україні широку підтримку від початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, наприкінці березня обіцяні Португалією три танки Leopard 2 опинились на території України.

Країна також заявила про долучення до так званої коаліції винищувачів, у межах якої готова допомогти з навчанням українських льотчиків і механіків.