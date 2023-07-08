Зеленский обсудил с премьером Португалии саммит НАТО и "формулу мира"
Президент Владимир Зеленский в субботу сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, который он совершил во время визита в Турцию накануне.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В своих соцсетях глава государства сообщил, что скоординировал с португальским премьером позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, подчеркнув "важность решительной позиции Альянса относительно будущего членства Украины".
Также Зеленский поблагодарил Португалию за положительную оценку выполнения рекомендаций Европейской комиссии и выразил надежду на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца года.
"Поблагодарил Антониу Кошти за готовность Португалии принять конкретное участие в реализации трех пунктов украинской "формулы мира": по продовольственной и энергетической безопасности, а также по экоциду", – добавил он.
Португалия оказывает Украине широкую поддержку с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, в конце марта обещанные Португалией три танка Leopard 2 оказались на территории Украины.
Страна также заявила о присоединении к так называемой коалиции истребителей, в рамках которой готова помочь с обучением украинских летчиков и механиков.