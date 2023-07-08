Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували початок навчання українців на F-16

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини напередодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який нещодавно подав у відставку.

Про це Зеленський написав у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави подякував нідерландському прем’єру за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення та за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом.

"Обговорили оборонну співпрацю, зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16", – зазначив Зеленський.

Також сторони, додав президент, скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, а також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Сам Рютте повідомив, що обговорив із Зеленським "нові кроки у відносинах між НАТО і Україною", про які має бути домовлено на саміті у Вільнюсі, а також розвиток подій на фронті.

"Я запевнив його, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну всіма можливими способами", – додав нідерландський прем’єр.

Очікувалося, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "одна з країн" обіцяла Україні розпочати навчання українців на винищувачах F-16 ще в червні, але через помилку в розрахунках цього не сталось.