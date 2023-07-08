ЄС привітав ліквідацію Сполученими Штатами хімічної зброї

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у суботу привітав остаточну ліквідацію відомих у світі запасів хімічної зброї після того, як цей процес завершили Сполучені Штати.

Про це йдеться в заяві Борреля, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда".

Як підкреслив топ-дипломат ЄС, Сполучені Штати ліквідували останні запаси хімічної зброї "раніше запланованого терміну, встановленого на вересень цього року, у безпечний та екологічно обґрунтований спосіб".

"Завершення робіт зі знищення є важливою віхою в імплементації Конвенції про заборону хімічної зброї через 25 років після набуття нею чинності. Конвенція є ключовим елементом міжнародної архітектури нерозповсюдження та роззброєння", – зауважив він.

Боррель підтвердив готовність Євросоюзу до потужної політичної та фінансової підтримки імплементації Конвенції про заборону хімічної зброї, аби запобігати її повторній появі та боротись із безкарністю за її застосування.

Напередодні Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила ліквідацію останнього хімічного боєприпаса із запасів, задекларованих державами-учасницями Конвенції про заборону хімічної зброї, в американському штаті Кентуккі.

З моменту набуття чинності Конвенцію у 1997 році ОЗХЗ перевірила знищення понад 72,3 тисячі метричних тонн хімічної зброї, заявленої країнами світу. До складу організації входять 193 держави-члени, які є підписантами Конвенції про заборону хімічної зброї.

На початку цього року Організація із заборони хімічної зброї встановила, що сирійські військово-повітряні сили несуть відповідальність за хімічну атаку, здійснену в сирійському місті Дума в 2018 році.