ЕС приветствовал ликвидацию Соединенными Штатами химического оружия

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу приветствовал окончательную ликвидацию известных в мире запасов химического оружия после того, как этот процесс завершили Соединенные Штаты.

Об этом говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнул топ-дипломат ЕС, Соединенные Штаты ликвидировали последние запасы химического оружия "раньше запланированного срока, установленного на сентябрь этого года, безопасным и экологически обоснованным способом".

"Завершение работ по уничтожению является важной вехой в имплементации Конвенции о запрещении химического оружия через 25 лет после вступления ее в силу. Конвенция является ключевым элементом международной архитектуры нераспространения и разоружения", – отметил он.

Боррель подтвердил готовность Евросоюза к мощной политической и финансовой поддержке имплементации Конвенции о запрещении химического оружия, чтобы предотвращать его повторное появление и бороться с безнаказанностью за его применение.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила ликвидацию последнего химического боеприпаса из запасов, задекларированных государствами-участниками Конвенции о запрещении химического оружия, в американском штате Кентукки.

С момента вступления в силу Конвенции в 1997 году ОЗХО проверила уничтожение более 72,3 тысячи метрических тонн химического оружия, заявленного странами мира. В состав организации входят 193 государства-члена, которые являются подписантами Конвенции о запрещении химического оружия.

В начале этого года Организация по запрещению химического оружия установила, что сирийские военно-воздушные силы несут ответственность за химическую атаку, совершенную в сирийском городе Дума в 2018 году.