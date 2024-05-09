Сунак виступив проти "антисемітських зловживань" в університетах Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав покласти край "антисемітським зловживанням" в університетах Сполученого Королівства, в яких продовджуються протести проти війни в Газі, де Ізраїль проводить операцію проти терористів із ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Прем'єр зробив цю заяву перед його спільною з міністром освіти зустріччю з керівниками університетів у четвер на Даунінг-стріт.

"Активна меншість у наших кампусах порушує життя та навчання своїх однокурсників, а в деяких випадках пропагує відверті утиски й антисемітські зловживання. Це повинно припинитися", – зазначив Сунак.

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Пропалестинські демонстранти почали будувати табори в університетах по всій Великій Британії протягом останніх двох тижнів, закликаючи навчальні заклади розірвати зв'язки з Ізраїлем.

За останні дні в університетах, зокрема Оксфорді й Кембриджі, побудували близько десятка наметових містечок. Поки що демонстрації були відносно невеликими й мирними, але деякі студенти-євреї висловили занепокоєння щодо антисемітизму.

Кількість антисемітських інцидентів в університетських містечках Великої Британії потроїлася минулого року, згідно з даними громадської організації Communities Security Trust, яка займається боротьбою з антисемітизмом у Сполученому Королівстві.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що дії окремих протестувальників на студентських пропалестинських акціях "перетнули межу", і закликав не допускати нападів на поліцію та завдання шкоди майну.

Як повідомляли, напередодні пропалестинські протестувальники побудували барикади в університеті Амстердама, використовуючи парти й огорожу, щоб заблокувати вхід з боку каналу в самому центрі міста, та пообіцяли залишатися на місці до тих пір, поки навчальний заклад не розірве усі зв'язки з Ізраїлем.

Згодом поліція розігнала протест студентів, як і попередньої доби.