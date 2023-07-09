Парламент Греції підтримав вотум довіри новому уряду

Парламент Греції напередодні увечері проголосував за довіру уряду, сформованому партією Нова демократія на чолі з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

За довіру новому уряду проголосували 158 грецьких депутатів, 142 – висловились проти.

Як і очікувалося, лише правляча партія "Нова демократія" проголосувала за вотум довіри, а всі опозиційні політсили проголосували проти.

Виступаючи із промовою, грецький прем’єр Міцотакіс звинуватив опозицію в тому, що вона не представила жодних альтернативних пропозицій до програми його уряду.

"Вибори показали, що Греція вступила в епоху великих змін; мандат, який отримала більшість, полягав у тому, щоб швидко рухатися вперед з ними. Я був першим, хто заговорив про великі битви, які ми маємо вести, і про виклики, що стоять перед нами, але не почув переконливих заперечень", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що партія Міцотакіса "Нова демократія" здобула перемогу на парламентських виборах, набравши понад 40% голосів виборців.

Завдяки зміні у виборчому законодавстві партія-переможець отримає у парламенті від 25 до 50 бонусних місць. Це дало змогу "Новій демократії" забезпечити собі абсолютну більшість та самостійно сформувати уряд.