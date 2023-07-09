Парламент Греции поддержал вотум доверия новому правительству

Парламент Греции накануне вечером проголосовал за доверие правительству, сформированному партией Новая демократия во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

За доверие новому правительству проголосовали 158 греческих депутатов, 142 – высказались против.

Как и ожидалось, только правящая партия "Новая демократия" проголосовала за вотум доверия, а все оппозиционные политсилы проголосовали против.

Выступая с речью, греческий премьер Мицотакис обвинил оппозицию в том, что она не представила никаких альтернативных предложений к программе его правительства.

"Выборы показали, что Греция вступила в эпоху больших перемен; мандат, который получило большинство, заключался в том, чтобы быстро двигаться вперед с ними. Я был первым, кто заговорил о больших битвах, которые мы должны вести, и о вызовах, стоящих перед нами, но не услышал убедительных возражений", – сказал он.

Ранее сообщалось, что партия Мицотакиса "Новая демократия" одержала победу на парламентских выборах, набрав более 40% голосов избирателей.



Благодаря изменению в избирательном законодательстве партия-победитель получит в парламенте от 25 до 50 бонусных мест. Это позволило "Новой демократии" обеспечить себе абсолютное большинство и самостоятельно сформировать правительство.