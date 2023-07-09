В Германии рейтинг правящей коалиции упал до рекордно низкого уровня

В Германии рейтинг правящей коалиции "Светофор" упал до самого низкого показателя с момента ее прихода к власти в ноябре 2021 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Insa, которое приводит Bild.

Согласно данным опросов, работой правительства недовольны 70% респондентов, лишь 23% выразили удовлетворение.

Среди сторонников Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет канцлер Олаф Шольц (СДПГ) доволен лишь каждый второй.

Наиболее довольны работой кабмина сторонники "зеленых" (56%).

Деятельностью Шольца довольны лишь 29% избирателей, а главой МИД Анналеной Бербок – 36%. Самый популярный политик действующей коалиции – министр обороны Борис Писториус (56%).

Напомним, поддержка немецких правопопулистов "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов.

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