Вибори в Іспанії: Консерватори мають шанс на абсолютну більшість із ультраправими

За два тижні до виборів в Іспанії консервативна Народна партія (PР) збільшила свій відрив від керівної Соціалістичної робітничої партії (PSOE), але все ще потребуватиме допомоги ультраправої партії Vox, щоб керувати країною.

Про це свідчить опитування, опубліковане газетою La Vanguardia в неділю.

Опитування, проведене компанією Ipsos з 3 по 6 липня, показало, що опозиційна PP отримає 35% голосів, а PSOE – 28%.

Ліворадикальна партія Sumar отримала б 13%, трохи випередивши Vox з 12,6%, згідно з опитуванням, проведеним напередодні виборів, що відбудуться 23 липня.

Прогнози голосування передбачають, що PP отримає від 138 до 147 місць у нижній палаті парламенту, що складається з 350 депутатів, а PSOE – від 102 до 112 місць.

Ултраправа партія Vox – найбільш ймовірний коаліційний союзник PP – може отримати від 32 до 39 місць. За прогнозами, Sumar отримає від 31 до 39 місць.

Якщо результати опитування справдяться, це означає, що права коаліція у складі PP і Vox разом отримає до 180 місць, що є достатнім для абсолютної більшості.

Альтернативно, PP та Vox разом можуть отримати до 170 місць, що дасть їм більше мандатів, ніж лівому альянсу PSOE та Sumar, який, за прогнозами опитування, отримає не більше 150 місць.

Національні вибори були призначені прем'єр-міністром-соціалістом Педро Санчесом після катастрофічного результату на регіональних виборах у травні.

Досі всі опитування прогнозували, що на виборах найбільше голосів отримає Народна партія.