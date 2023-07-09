Выборы в Испании: Консерваторы имеют шанс на абсолютное большинство с ультраправыми

За две недели до выборов в Испании консервативная Народная партия (РР) увеличила свой отрыв от правящей Социалистической рабочей партии (PSOE), но все еще будет нуждаться в помощи ультраправой партии Vox, чтобы управлять страной.

Об этом свидетельствует опрос, опубликованный газетой La Vanguardia в воскресенье.

Опрос, проведенный компанией Ipsos с 3 по 6 июля, показал, что оппозиционная PP получит 35% голосов, а PSOE – 28%.

Леворадикальная партия Sumar получила бы 13%, немного опередив Vox с 12,6%, согласно опросу, проведенному накануне выборов, которые состоятся 23 июля.

Прогнозы голосования предполагают, что PP получит от 138 до 147 мест в нижней палате парламента, состоящей из 350 депутатов, а PSOE – от 102 до 112 мест.

Ултраправа партия Vox – наиболее вероятный коалиционный союзник PP – может получить от 32 до 39 мест. По прогнозам, Sumar получит от 31 до 39 мест.

Если результаты опроса оправдаются, это означает, что правая коалиция в составе PP и Vox вместе получит до 180 мест, что является достаточным для абсолютного большинства.

Альтернативно, PP и Vox вместе могут получить до 170 мест, что даст им больше мандатов, чем левому альянсу PSOE и Sumar, который, по прогнозам опроса, получит не более 150 мест.

Национальные выборы были назначены премьер-министром-социалистом Педро Санчесом после катастрофического результата на региональных выборах в мае.

До сих пор все опросы прогнозировали, что на выборах больше всего голосов получит Народная партия.