Готуються нові поставки військової допомоги Україні - глава МЗС Франції

Військова підтримка України Францією буде посилена, готуються нові поставки військової допомоги.

Про це в інтерв’ю RFI заявила глава МЗС Франції Катрін Колонна, пише "Європейська правда".

"Франція неодноразово стверджувала, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для того, щоб вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ніхто не повинен сумніватися в нашій рішучості виконати це зобов'язання", – запевнила міністерка.

Підтримка, яка Франція надає, спрямована на те, щоб у взаємодії з союзниками і партнерами забезпечувати потреби, висловлені українською владою, сказала вона.

"Насамперед йдеться про те, щоб в дуже короткостроковій перспективі допомогти Україні захистити себе від агресії, жертвою якої вона стала, зосереджуючи особливу увагу на протиповітряній обороні й артилерії. Ця підтримка продовжуватиметься та посилюватиметься.

Готуються нові поставки військової допомоги з метою постійного врахування найнагальніших потреб, висловлених Україною", – заявила Колонна.

Вона зауважила, що йдеться також про зміцнення потенціалу України в довгостроковій перспективі і надання їй достатньо потужних можливостей, щоб відвернути Росію від будь-яких нових спроб агресії в майбутньому.

"Саме з цією метою президент республіки (Емманюель Макрон. – Ред.) запропонував Україні, щоб Франція разом із кількома європейськими партнерами здійснювала підготовку пілотів-винищувачів", – сказала Колонна.

До так званої "коаліції винищувачів" для України на цей час увійшли щонайменше вісім європейських країн – Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.

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