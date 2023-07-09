Готовятся новые поставки военной помощи Украине - глава МИД Франции

Военная поддержка Украины Францией будет усилена, готовятся новые поставки военной помощи.

Об этом в интервью RFI заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, пишет "Европейская правда".

"Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для того, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Никто не должен сомневаться в нашей решимости выполнить это обязательство", – заверила министр.

Поддержка, которую Франция предоставляет, направлена на то, чтобы во взаимодействии с союзниками и партнерами обеспечивать потребности, высказанные украинскими властями, сказала она.

"Прежде всего речь идет о том, чтобы в очень краткосрочной перспективе помочь Украине защитить себя от агрессии, жертвой которой она стала, сосредоточивая особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии. Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться.

Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета самых насущных потребностей, высказанных Украиной", – заявила Колонна.

Она отметила, что речь идет также об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе и предоставлении ей достаточно мощных возможностей, чтобы отвлечь Россию от любых новых попыток агрессии в будущем.

"Именно с этой целью президент республики (Эмманюэль Макрон. – Ред.) предложил Украине, чтобы Франция вместе с несколькими европейскими партнерами осуществляла подготовку пилотов-истребителей", – сказала Колонна.

В так называемую "коалицию истребителей" для Украины в настоящее время вошли по меньшей мере восемь европейских стран – Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.

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